سياسة
3 دقيقة قراءة
إدانات لاقتحام مقار السلطة بالبرازيل والسلطات تعتقل 150 من أنصار بولسونارو
أدانت دولٌ اقتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الأحد مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا بعد أسبوع من تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد.
إدانات لاقتحام مقار السلطة بالبرازيل والسلطات تعتقل 150 من أنصار بولسونارو
إدانات لاقتحام مقار السلطة بالبرازيل والسلطات تعتقل 150 من أنصار بولسونارو / صورة: Reuters
9 يناير 2023

اعتُقِل 150 شخصاً على الأقلّ من أنصار رئيس البرازيل السابق اليميني جايير بولسونارو بعد أن شهد يوم الأحد اقتحام مقارّ السلطات الرئيسيّة في البلاد ونهبها، وفقاً لوسائل إعلام عدّة.

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن البرازيل" مؤيّدين لبولسونارو يرتدون ملابس صفراء وخضراء، يخرجون صفّاً واحداً وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي، ويُحيط بهم عناصر الشرطة.

وتُظهر صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تُغادر باتّجاه مركز للشرطة.

وأعلنت شرطة مجلس الشيوخ أنّها اعتقلت 30 شخصاً ممّن اقتحموا مبنى الكونغرس.

وبحلول الليل في العاصمة البرازيليّة بدا أنّ القوات الأمنيّة تستعيد تدريجاً السيطرة على الوضع، وقد استخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين.

وأخلت الشرطة البرازيلية مقر الكونغرس الوطني الأحد بعد ساعات من اقتحام مئات من أنصار بولسونارو له.

إدانات دولية

ولاقت أعمال العنف في البرازيل إدانات واسعة، إذ أدان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي. وقال لولا: "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعاً"، مشدّداً على أنّ "الديمقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنها تتطلب أيضاً احترام المؤسسات".

من جهته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الهجوم الذي شنّه مؤيّدون لبولسونارو بأنّه "شائن".

وكتب بايدن: "أدين الاعتداء على الديمقراطيّة وعلى التداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسّسات الديموقراطيّة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألّا تُقوَّض. إنّي أتطلّع إلى مواصلة العمل مع لولا".

فيما أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر: "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديمقراطيّة". وأضاف: "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدمية لبلاده والمكسيك والأمريكتين والعالم".

كما أدان رؤساء الأرجنتين وتشيلي وفنزويلا وكوبا وبوليفيا وكندا، بالإضافة إلى منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أعمال العنف البرازيل، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية.

وأيضاً أدانت دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الهجوم على مقار السلطة في البرازيل، داعية إلى "احترام المؤسسات الديمقراطية" ودعم الحكومة المنتخبة.

واقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو الأحد مقرات السلطات الرئيسية في العاصمة، مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، متسببين بكثير من الأضرار.

ويحتجّ هؤلاء المتظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تفوق على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت اقتحامات المعارضين، فيما يجري الرئيس دا سيلفا زيارة رسمية حالياً لولاية ساو باولو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us