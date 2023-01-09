سياسة
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نجاح تعويم سفينة بالسويس كادت أن تتسبب في كارثة للتجارة العالمية
أعلنت شركة الشحن ليث إيجنسيز نجاح هيئة قناة السويس بتعويم السفينة غلوري التي جنحت قرب مدينة القنطرة شمال شرق مصر الاثنين، مشيرة إلى أنه جرى تعويم السفينة من قاطرات هيئة قناة السويس وأن 21 سفينة متجهة جنوباً ستستأنف عبورها.
نجاح تعويم سفينة بالسويس كادت أن تتسبب في كارثة للتجارة العالمية
نجاح تعويم سفينة في السويس كادت تتسبب بكارثة للتجارة العالمية  - أرشيفية / صورة: AA
9 يناير 2023

أعلنت شركة الشحن ليث إيجنسيز نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة غلوري التي جنحت قرب مدينة القنطرة (شمال شرق مصر) صباح الاثنين.

وقالت الشركة عبر تويتر إنه جرى تعويم السفينة "إم/في غلوري" من قبل قاطرات هيئة قناة السويس، مضيفة أن 21 سفينة متجهة جنوباً ستستأنف عبورها.

وأضافت أن "تأخيرات طفيفة متوقعة (في حركة المرور)".

من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس الاثنين أن حركة الملاحة منتظمة، موضحة أنها "تعاملت باحترافية مع عطل سفينة الشحن غلوري".

وأفادت الهيئة في بيان بأن "فريق الإنقاذ البحري تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال المتجهة إلى الصين"

وقالت إنه "يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة".

و أكدت الهيئة "انتظام حركة الملاحة بالقناة"، مضيفة: "انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، وسيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة عبورها بالقناة".

وأوضحت أنه "جرى الدفع بـ4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة وتوقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".

ويبلغ طول السفينة 225 متراً، وعرضها 32 متراً، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وفق بيان الهيئة.

من جانبه قال رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع إنه "لا يوجد جنوح لسفن بقناة السويس إنما عطل بالسفينة غلوري وجرى التعامل معه سريعاً والأمور تحت السيطرة".

وأكد في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية (غير حكومية) أن "حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر جراء العطل وستعود طبيعية في فترة وجيزة".

وكانت شركة الشحن ليث إيجنسيز أعلنت عبر حسابها بتويتر "جنوح السفينة غلوري"، قبل أن تؤكد "نجاح الهيئة في تعويمها".

وفي سبتمبر/أيلول 2022 جنحت ناقلة النفط Affinity التي تحمل علم سنغافورة في مجرى ملاحة قناة السويس، ونجحت القناة في تعويمها بعد 5 ساعات.

وفي 23 مارس/آذار 2021 جنحت بالقناة أيضاً سفينة إيفرغيفن التي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من شركة إيفرغرين التايوانية، ما أدى إلى تعطيل الملاحة بالقناة 6 أيام، وغادرت السفينة بعد نحو 4 أشهر بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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