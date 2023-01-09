سياسة
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مصرف عالمي يدرس تسريح آلاف الموظفين لمواجهة أزمة الاقتصاد.. ما القصة؟
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن بنك غولدمان ساكس أحد أكبر البنوك العالمية يتجه نحو تسريح آلاف الموظفين خلال الفترة القادمة لكبح جماح التكاليف ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
مصرف عالمي يدرس تسريح آلاف الموظفين لمواجهة أزمة الاقتصاد.. ما القصة؟
يتجه بنك غولدمان ساكس إلى الاستغناء عن آلاف الوظائف / صورة: Reuters
9 يناير 2023

أشار مصدران مطَّلعان إلى أن مجموعة "غولدمان ساكس" ستبدأ الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتباراً من الأربعاء مع مواجهتها أوضاعاً اقتصادية صعبة، وفق رويترز.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف ثلاثة آلاف بقليل، ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الأحد أن بنك "غولدمان ساكس" سيستغني عن نحو 3200 وظيفة.

ولفت أحد المصادر إلى أن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك، لكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في غولدمان ساكس.

وبدورها أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن غولدمان ساكس يعمل على إلغاء ما يصل إلى 3200 وظيفة في غضون أيام، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ويحاول من خلال ذلك كبح جماح التكاليف في مواجهة التباطؤ في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

والتخفيضات التي تمثل نحو 6.5% من القوى العاملة البالغ عددها 49 ألفاً، هي أقل من السيناريو الأسوأ المتمثل في 3900 وظيفة، وقال الشخص المطلع على الأمر إن الرقم النهائي ربما يكون أيضاً أقل من 3200، حسب فايننشال تايمز.

ومع ذلك فإن حجم التخفيضات التي تحضر تُعد من أعمق أكبر عمليات التسريح التي أجراها بنك غولدمان ساكس في تاريخه الحديث.

ومن المرتقب أن يعلن البنك عن أرباح الربع الرابع في 17 يناير/كانون الثاني الجاري. ويتوقع المحللون أن تنخفض أرباح السهم بنحو 8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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