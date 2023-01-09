حظرت الحكومة البريطانية المواد التي تستخدم مرة واحدة مثل أدوات المائدة والملاعق والأطباق البلاستيكية.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي إن "هذه الخطوة ستساعد في حماية البيئة للأجيال القادمة".

ولم يُعلَن عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وتكشف البيانات الرسمية أن قرابة 1.1 مليار لوحة تستخدم لمرة واحدة وأكثر من 4 مليارات من أدوات المائدة البلاستيكية تستخدم في المملكة المتحدة كل عام.

ومن المعروف أن النفايات البلاستيكية لا تتحلل في الطبيعة لسنوات عديدة.

ويعد هذا الحظر معمولاً به حالياً في اسكتلندا وويلز.

ومن ناحية أخرى جرى حظر استخدام منتجات مثل القش البلاستيكي والنمامات في المملكة المتحدة منذ عام 2020.