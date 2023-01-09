سياسة
1 دقيقة قراءة
المملكة المتحدة تحظر استخدام أدوات المائدة البلاستيكية.. ما السبب؟
أعلنت الحكومة البريطانية حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة كأدوات المائدة والملاعق والأطباق البلاستيكية، للحد من النفايات البلاستيكية بطيئة التحلل في الطبيعة.
المملكة المتحدة تحظر استخدام أدوات المائدة البلاستيكية.. ما السبب؟
قرار حظر استخدام أدوات المائدة البلاستيكية معمول به حالياً في اسكتلندا وويلز / صورة: AFP
9 يناير 2023

حظرت الحكومة البريطانية المواد التي تستخدم مرة واحدة مثل أدوات المائدة والملاعق والأطباق البلاستيكية.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي إن "هذه الخطوة ستساعد في حماية البيئة للأجيال القادمة".

ولم يُعلَن عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وتكشف البيانات الرسمية أن قرابة 1.1 مليار لوحة تستخدم لمرة واحدة وأكثر من 4 مليارات من أدوات المائدة البلاستيكية تستخدم في المملكة المتحدة كل عام.

ومن المعروف أن النفايات البلاستيكية لا تتحلل في الطبيعة لسنوات عديدة.

ويعد هذا الحظر معمولاً به حالياً في اسكتلندا وويلز.

ومن ناحية أخرى جرى حظر استخدام منتجات مثل القش البلاستيكي والنمامات في المملكة المتحدة منذ عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us