سياسة
2 دقيقة قراءة
دبابات وسفن ومُسيرات.. أردوغان يكشف أبرز إنجازات تركيا في الصناعات الدفاعية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أبرز النجاحات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية خلال الـ20 عاماً الماضية، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية كما حدث في الماضي.
دبابات وسفن ومُسيرات.. أردوغان يكشف أبرز إنجازات تركيا في الصناعات الدفاعية
دبابات وسفن ومُسيرات.. أردوغان يكشف أبرز إنجازات تركيا في الصناعات الدفاعية / صورة: AA
9 يناير 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية كما حدث في الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال حفل تسليم 6 مدافع من طراز "fırtına" (العاصفة) إلى قيادة القوات البرية في ولاية صقاريا غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفَي شركة مع نهاية 2022.

وأضاف أن حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصادرات الدفاعية بلغت 248 مليون دولار قبل 20 عاماً، وحطمت رقماً قياسياً في 2022 ببلوغها 4.4 مليار دولار.

وتابع: "لدينا أكثر من 725 مشروعاً دفاعياً باستثمار يتجاوز 60 مليار دولار".

وقال أردوغان: "احتياجاتنا في قطاع الصناعات الدفاعية باتت تُسَدّ، وحقّقنا ثورة في هذا المجال، واستطعنا التحرُّر الكامل رغم العقبات".

كما لفت إلى أن "سفينة الأناضول الحاملة للطائرات المُسيرة تدخل الخدمة هذا العام، والمسيرة بيرقدار قزيل إلما ستكمل اختباراتها أيضاً خلال هذا العام".

وحول دبابات ألطاي الجديدة بيَّن أردوغان أنها ستُسلَّم للقوات المسلحة بحلول 2025، موضحاً أن إنتاج الصناعات الدفاعية التركية مستمرّ على قدم وساق.

وتمكنت تركيا من صنع الطائرات المسلحة المسيرة والمنصات البحرية والمركبات البرية والصواريخ والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us