أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية كما حدث في الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال حفل تسليم 6 مدافع من طراز "fırtına" (العاصفة) إلى قيادة القوات البرية في ولاية صقاريا غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفَي شركة مع نهاية 2022.

وأضاف أن حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصادرات الدفاعية بلغت 248 مليون دولار قبل 20 عاماً، وحطمت رقماً قياسياً في 2022 ببلوغها 4.4 مليار دولار.

وتابع: "لدينا أكثر من 725 مشروعاً دفاعياً باستثمار يتجاوز 60 مليار دولار".

وقال أردوغان: "احتياجاتنا في قطاع الصناعات الدفاعية باتت تُسَدّ، وحقّقنا ثورة في هذا المجال، واستطعنا التحرُّر الكامل رغم العقبات".

كما لفت إلى أن "سفينة الأناضول الحاملة للطائرات المُسيرة تدخل الخدمة هذا العام، والمسيرة بيرقدار قزيل إلما ستكمل اختباراتها أيضاً خلال هذا العام".

وحول دبابات ألطاي الجديدة بيَّن أردوغان أنها ستُسلَّم للقوات المسلحة بحلول 2025، موضحاً أن إنتاج الصناعات الدفاعية التركية مستمرّ على قدم وساق.

وتمكنت تركيا من صنع الطائرات المسلحة المسيرة والمنصات البحرية والمركبات البرية والصواريخ والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة وأنظمة الحرب الإلكترونية.