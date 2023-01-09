أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين، أن الفريق بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي، سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 من الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأخير.

سيتوجه سان جرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة في 17 من الشهر الحالي، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودّية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وشهد الطلب على تذاكر المباراة المرتقبة إقبالاً تاريخياً حيث تخطى مليونَي تذكرة.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل شيخ، في مداخلة تلفزيونية، إن "تذاكر الطلبات تجاوزت الـ2 مليون تذكرة الآن (...) لأول مرة في تاريخ باريس سانجرمان".

وأضاف أن الطلبات جاءت من خلال "170 دولة (...) ولو لم نوقِف الطلبات لتجاوزت هذا الرقم بكثير".

وكان "الدون" قد انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 تقدّر بـ200 مليون يورو قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وستتجه الأنظار، بطبيعة الحال، إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

وأكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا، الأحد، إقامة المباراة وقال "سيكون مزيجاً بين الهلال والنصر..من أجل التطوير، أن نرى باريس سان جرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد (...) الشيء الرئيسي هو أن هذا يوضح مدى حرص المملكة العربية السعودية على الرياضة وكرة القدم".