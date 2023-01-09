أشرفت منظمتان تركيتان غير حكوميتين، الاثنين، على تسليم 40 منزلاً مبنية بالطوب لنازحين في منطقة عفرين شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعد حملة أعلنت عنها منظمة "فريق فيلم الإنسان" Human Movie Team العام الماضي، وشاركت فيها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وجرت عملية التسليم للأسر السورية النازحة في حفل نظمته بلدية شران التابعة لمنطقة عفرين.

وفي حديث للأناضول قالت مسؤولة "فريق فيلم الإنسان" تولاي غوكتشيمان، إن المنظمة أطلقت حملة بناء المساكن إثر رؤية طفلة سورية حافية القدمين تسير فوق الثلج.

وأفادت غوكتشيمان بأن الحملة تأتي تلبية لحملة كبرى أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبناء 100 ألف منزل للنازحين شمالي سوريا.

وتابعت: "أنا أعرف ماذا يعني العيش في الخيام، لسنوات جئت إلى هنا وشاهدت الأوضاع وعشتها مع النازحين".

وأوضحت أنّ كل منزل من التي جرى تسليمها مؤلف من غرفتين وصالة معيشة، ومزود بخزان للماء وأيضاً بالكهرباء.

من جهتها أعربت "أم محمد" النازحة من محافظة حمص السورية، عن سعادتها لقرب انتهاء معاناتها ومعاناة زوجها وأطفالها السبعة في الخيام.

وتوجهت أم محمد بالشكر إلى تركيا، ومشاعر الأخوّة التي أبدتها تجاه السوريين من خلال مد يد العون إليهم.