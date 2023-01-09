سياسة
3 دقيقة قراءة
البرازيل.. الأمن يستعيد السيطرة على مبنى الكونغرس وتركيا تدين أعمال العنف
استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على مبنى الكونغرس الوطني وألقت القبض على 300 شخص من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، فيما أدانت وزارة الخارجية التركية أعمال العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
البرازيل.. الأمن يستعيد السيطرة على مبنى الكونغرس وتركيا تدين أعمال العنف
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على مبنى الكونغرس وتلقي القبض على 300 "مشتبه به" / صورة: AP
9 يناير 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أعمال العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والكونغرس والمحكمة الدستورية العليا في البلاد.

وأكدت الخارجية التركية في بيان، أهمية احترام نتائج الانتخابات والعمليات الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب في البرازيل.

وأوضح البيان أن تركيا تتضامن مع الرئيس البرازيلي وحكومته وشعبه ضد أعمال العنف.

وقالت الخارجية في بيانها: "ندين أعمال العنف ضد حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والكونغرس و المحكمة الدستورية في البرازيل".

استعادة السيطرة على الكونغرس

استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على مبنى الكونغرس الوطني وألقت القبض على 300 شخص من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وكان الموقوفون من بين مئات المحتجين الذين اقتحموا مساء الأحد مبنى الكونغرس ونهبوا الغرف البرلمانية.

وقالت الشرطة المدنية في القطاع الفيدرالي (PCDF) عبر تويتر، إنه "جرى توقيف 300 شخص في عملية اليوم. التحقيقات جارية لحين التعرف على آخر شخص" من أولئك الذين اقتحموا مبنى الكونغرس.

وأضافت أن "جميع الموقوفين مشتبه بهم في المشاركة في أعمال إجرامية ضد مقار السلطة".

بدوره، اعتبر الرئيس اليميني السابق بولسونارو اقتحام أنصاره المباني الحكومية بأنه عمل خارج عن القانون.

وقال في تغريدة إن "المظاهرات السلمية، في إطار القانون، هي جزء من الديمقراطية، لكن أعمال النهب واقتحام المباني العامة كما حدث اليوم، وكذلك تلك التي مارسها اليسار في عامي 2013 و 2017،" ليست ضمن القانون.

وكان بولسونارو قد غادر البرازيل قبل يومين من مراسم تنصيب اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد وتوجه إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان لولا دا سيلفا قد قال خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن السياسي اليميني المتطرف (بولسونارو) شجع على مثل هذه التصرفات في عدد من خطاباته.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج أنصار بولسونارو في مظاهرات وقطعوا العديد من الطرق السريعة في البلاد ودفعوا الجيش إلى التدخل ضد الزعيم اليساري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us