سياسة
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رولز رويس تسجل مبيعات خيالية في 2022 رغم الأزمة العالمية
يبدو أن الأزمة المعيشية لم تؤثر على نتائج قطاع السيارات الفاخرة، إذ سجّلت شركة "رولز رويس" البريطانية عام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة.
رولز رويس تسجل مبيعات خيالية في 2022 رغم الأزمة العالمية
تخطت كل التوقعات.. رولز رويس تسجل مبيعات خيالية في 2022 رغم الأزمة العالمية. / صورة: Reuters
9 يناير 2023

يبدو أن الأزمة المعيشية لم تؤثر على نتائج قطاع السيارات الفاخرة، إذ سجّلت شركة "رولز رويس" البريطانية عام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها.

وأشارت العلامة التجارية التابعة لمجموعة "بي إم دبليو" الألمانية في بيان الاثنين، إلى أنّ هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2021، مع بيع سيارات "لزبائن في نحو خمسين دولة".

وتتناقض أرقام "رولز رويس" التي باعت النسبة الأكبر من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع أرقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصاً عالمياً في أشباه الموصلات.

وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT البريطانية الخميس بأنّ مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تراجعت عام 2022 بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، رغم انتعاش بدأ يُسجَّل في نهاية العام.

وعلى غرار العلامات التجارية الفاخرة الأخرى من امثال "بنتلي" و "بوغاتي"، سجّلت "رولز رويس" أرقاماً قياسية عام 2021.

ومن الأمثلة الأخرى على الازدهار الذي يشهده قطاع السيارات الفاخرة، إعلان "لامبورغيني" في أغسطس/آب أنها باعت مسبقاً كل إنتاجها حتى بداية عام 2024.

وتستعد "رولز رويس" التي أُسست في مطلع القرن العشرين واستحوذت عليها شركة "بي إم دبليو" عام 1998، لإطلاق هذا العام موديل "سبيكتر"، وهي أول سيارة لها تعمل بشكل كامل على الكهرباء.

وحسب الماركة، "تخطّت الطلبات المسبقة على هذه المركبة كل التوقعات".

ومن المتوقع أن يجري تسليم دفعة أولى من "سبيكتر" إلى الزبائن في الربع الأخير من 2023. وتطمح "رولز رويس" إلى أن تصبح حتى نهاية عام 2030 ماركة مصنّعة للسيارات الكهربائية فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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