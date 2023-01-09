سياسة
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دول غربية  تستدعي سفراء إيران لديها على خلفية إعدام محتجين
أعلنت كل من ألمانيا والنرويج استدعاء سفيرَي إيران لديهما، فيما استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني، للتنديد بإعدام طهران متظاهرين كانت قد أوقفتهم قبل أشهر خلال تظاهرات منددة بمقتل الشابة مهسا أميني.
دول غربية  تستدعي سفراء إيران لديها على خلفية إعدام محتجين
وكالة الصحافة الفرنسية: الأحكام المعلنة الاثنين ترفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 17 على خلفية الاحتجاجات / صورة: Getty Images
9 يناير 2023

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني في برلين "مرة أخرى" للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخراً على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني.

وحذرت خلال مؤتمر صحافي في برلين من أنها تعتزم "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد في أوسلو للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية الاثنين، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.

وأثار تنفيذ حكم إعدام بحق رجلين آخرين السبت أُدينا بقتل عنصر أمن في أثناء الاحتجاجات، إدانات دولية.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفلدت في تغريدة: "النروج تدين بشدة إعدام إيران للمتظاهرين محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني".

وأضافت: "ندعو إيران إلى التوقف عن قمع حقوق الإنسان. النروج تدعو إيران إلى الرد على الاحتجاجات بإصلاحات جادة ووقف الإعدامات على الفور".

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع مع السفير الإيراني سيُعقد الثلاثاء.

كما أعلنت دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، إجراءات مماثلة.

وحسب إحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الإعلانات الرسمية، فإن الأحكام المعلنة الاثنين ترفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تعيشها البلد إلى 17.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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