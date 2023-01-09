أعلن الملياردير الصيني ومؤسس علي بابا، جاك ما، أنه سيتخلى عن السيطرة على عملاق التكنولوجيا المالية الصيني "آنت جروب" (Ant Group)، في عملية إصلاح شاملة تهدف إلى رسم خط في ظل حملة تنظيمية بدأت بعد فترة وجيزة من إلغاء ظهورها الضخم في سوق الأسهم قبل عامين، والتي كان من المنتظر أن تكون الأكبر بالتاريخ بقيمة 37 مليار دولار.

وكانت حادثة إلغاء تداول أسهم "مجموعة آنت" أو "مجموعة النملة"، واختفاء مؤسسها بشكل غامض لأكثر من 3 شهور، ضمن سلسلة أزمات تعرض لها الملياردير الصيني بعد خطاب ألقاه في شنغهاي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهاجم فيه بحدة النظام الاقتصادي الصيني والبنوك المملوكة للدولة، مؤكداً أن النظام الحالى يخنق الابتكار.

وأظهرت قائمة فوربس لأغنى أغنياء الصين التي نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أن مؤسس مجموعة علي بابا وآنت جروب، قد فقد لقب أغنى رجل في الصين، إذ ازدهر أقرانه بينما كانت إمبراطوريته تخضع لتدقيق شديد من قبل المنظمين الصينيين. ولم يفقد جاك ما لقب أغنى أغنياء الصين وحسب، بل حل في المركز الخامس بإجمالي ثروة بلغت 20.6 مليار دولار.

التنازل عن العرش

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية العملاقة الصينية "آنت جروب" أن مؤسسها جاك ما سيتنازل عن السيطرة على الشركة، بعد الحملة التي فرضتها بكين من أجل إعادة هيكلة شاملة على مجموعة التكنولوجيا المالية التي أخرج المنظمون طرحها العام الأولي القياسي، مما يؤكد أن الحكومة الصينية تعمل على كبح جماح عمالقة الإنترنت.

وفي حين قال بعض المحللين إن التخلي عن السيطرة قد يمهد الطريق للشركة لإحياء طرحها العام الأولي، فإنه من المرجح أن تؤدي تغييرات المجموعة السبت، إلى مزيد من التأخير بسبب لوائح الإدراج.

في المقابل، من المقدر أن تخفض حصة جاك ما من أكثر من 50% إلى 6.2% من حقوق التصويت في "مجموعة آنت"، وفقاً لحسابات رويترز. وبينما يمتلك جاك ما حصة 10% فقط في شركة "آنت"، فقد مارس السيطرة على الشركة من خلال الكيانات ذات الصلة، وفقاً لنشرة الاكتتاب العامة لشركة "آنت" المقدمة إلى البورصات في عام 2020.

ضربت بكين أيضاً "علي بابا"، شركة الإنترنت العملاقة التي أسستها شركة ما والتي تدير منصتي التسوق الصيني الشهيرين Taobao و Tmall، مع غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار بعد اتهامها بممارسات احتكار. فيما يرى الخبراء أن حملة العقوبة المتوقعة هي جزء من حملة بكين الشاملة وغير المسبوقة ضد عمالقة التكنولوجيا في البلاد على مدى العامين الماضيين.

اختفاء غامض

بعد إطلاقه وابلاً من الانتقادات الحادة للنظام الاقتصادي الصيني، الذي وصفه بأنه "خاضع لسيطرة نادٍ من العواجيز يعملون لخدمة مصالح حفنة من البنوك التقليدية تشبه "محلات الرهونات القديمة"، لم تشفع شهرة الملياردير الصيني الواسعة ولا عضويته الرسمية في الحزب الشيوعي الصيني في تجنيبه التعرض لضغط الحكومة التي أجبرته على التخلي عن منصبه رئيساً لـ"علي بابا".

وعشية الخطاب اللاذع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اختفى جاك ما عن الأنظار بشكل غامض، ولم يظهر للناس حتى شهر يناير/كانون الثاني 2021. وانتشرت بعدها أخبار مفادها بأنه وضع رهن الإقامة الجبرية أو في الاعتقال، وفقاً لما نقلته شبكة بي بي سي البريطانية.

وفي أعقاب ذلك، جرى استبدال جاك ما كقاضٍ في برنامج المواهب الإفريقية الذي أسسه، "أبطال الأعمال في إفريقيا"، حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز التي قالت إن صورة الملياردير الصيني قد حذفت من صفحة التحكيم على الويب، واستبعاده من مقطع فيديو ترويجي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم علي بابا، قوله إنه لم يعد من الممكن أن يكون جاك ما جزءاً من لجنة التحكيم بسبب تضارب في الجدول الزمني.

"نملة" جاك ما العملاقة

"آنت جروب" Ant Group، المعروفة سابقاً باسم Ant Financial، هي شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية تابعة لعملاق التجارة الإلكتروني الصيني، علي بابا. فيما تمتلك المجموعة أكبر منصة دفع (رقمية) للهاتف المحمول في العالم Alipay، والتي تخدم أكثر من 1.3 مليار مستخدم ونحو 80 مليون تاجر، مع وصول إجمالي حجم المدفوعات (TPV) إلى 118 تريليون يوان صيني (17.5 تريليون دولار) في يونيو/حزيران 2020.

كما أنها تعتبر ثالث أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، بعد UPI و Visa. في مارس/آذار 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق تيانهونغ يو باو لسوق المال الرائد لشركة "آنت" كان الأكبر في العالم، حيث يساهم فيه أكثر من 588 مليون مستخدم، أو أكثر من ثلث سكان الصين، بالنقد.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، كان من المقرر أن تجمع "مجموعة آنت" 34.5 مليار دولار أمريكي في أكبر اكتتاب عام في العالم في ذلك الوقت، حيث تقدر قيمة الشركة بنحو 313 مليار دولار أمريكي. لكن عشية الاكتتاب العام، منعت بكين العملية من المضي قدماً، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تحت ضغط من الحكومة الصينية، سيجري تحويل "مجموعة آنت" إلى شركة قابضة مالية يشرف عليها بنك الشعب الصيني.