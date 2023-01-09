سياسة
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السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وبدون أي قيود على العمر أيضاً.
السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا
بلغ عدد الحجاج عام 2019 قبل جائحة كورونا نحو 2,5 مليون حاج / صورة: Reuters
9 يناير 2023

أعلنت السعودية الاثنين أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوردت قناة الإخبارية نقلاً عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي بالرياض "عودة أعداد الحجّاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر".

وأرغم تفشي فيروس كورونا عام 2020 المملكة على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون الـ65 عاماً فقط.

ويُعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وقد بلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يُرفع العدد في 2021 إلى ستين ألفاً ملقّحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 ألفاً من خارج المملكة اختيروا أيضاً بالقرعة.

واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.

كما ألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد وخصوصاً اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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