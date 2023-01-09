سياسة
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أنقرة ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
مدّد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا 6 أشهر. ومن جانبها، رحبت الخارجية التركية بالقرار وذكرت أن الآلية تلعب دوراً حيوياً في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون سوري.
أنقرة ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
الآلية تلعب دوراً حيوياً في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون سوري شمال غربي البلاد / صورة: AA
9 يناير 2023

مدّد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا 6 أشهر.

ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على قرار تمديد العمل بالآلية لغاية 10 يوليو/تموز المقبل، والذي يتيح إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

من جانبها، رحّبت الخارجية التركية، الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي وذكرت في بيان، أن الآلية تلعب دوراً حيوياً في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون سوري شمال غربي البلاد.

وشدد البيان على ضرورة أن "تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً "مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

ويجري إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غربي سوريا بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014.

ويجري إرسال الأغذية والأدوية في الوقت الراهن فقط عبر بوابة "جيلوة غوزو" الواقعة بولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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