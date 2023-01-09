أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية نقلت 70 أسيراً فلسطينياً بينهم مروان البرغوثي، إلى قسم العزل المشدد.

وقال الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نقل الأسير القائد مروان البرغوثي و70 أسيراً آخرين من زنازين معتقل هداريم (شمال) إلى العزل المشدد بمعتقل نفحة الصحراوي (جنوب)".

وأضاف أن النقل يأتي "في إطار حملة منظمة ضد الأسرى يشنها وزير ما يسمى الأمن القومي (إيتمار) بن غفير، حيث سبق وأعلن عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن إدارة السجون الإسرائيلية "نقلت صباح اليوم (الاثنين) 40 أسيراً إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة، علماً أن يوم أمس جرى نقل المجموعة الأولى وعددهم 40 أسيراً".

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأسير منذ 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

والجمعة، أعلن بن غفير في تغريدة عبر تويتر، أنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف: "زرت سجن نفحة أمس (الخميس) بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويُعدّ من أشد السجون الإسرائيلية تحصيناً.