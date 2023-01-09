سياسة
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أردوغان يدين أحداث العنف ضد حكومة "دا سيلفا" في البرازيل
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحداث العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. والأحد، تمكن أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة مبان حكومية في العاصمة برازيليا.
أردوغان يدين أحداث العنف ضد حكومة "دا سيلفا" في البرازيل
أردوغان يدين أحداث العنف ضد حكومة "دا سيلفا" في البرازيل. / صورة: AA
9 يناير 2023

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحداث العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الاثنين.

وقال الرئيس أردوغان: "ندين أحداث العنف ضد (حكومة) السيد لولا، الذي تولى الرئاسة بشكل شرعي في الانتخابات التي أجريت في البرازيل".

وأضاف: "نعتقد أن هذه الأعمال التي وصلت إلى درجة اقتحام المجلس الوطني (الكونغرس) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، لا مكان لها في الديمقراطية".

وفي وقت سابق الاثنين، أدانت وزارة الخارجية التركية، أعمال العنف التي استهدفت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وأكدت أهمية احترام نتائج الانتخابات والعمليات الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب في البرازيل.

والأحد، تمكن أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة مبان حكومية في العاصمة برازيليا، مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا، قبل أن تحتويهم في النهاية قبل قوات الأمن وتعتقل 300 منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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