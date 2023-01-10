سياسة
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تحمل 9 أقمار صناعية.. فشل أول مهمة بريطانية تاريخية إلى الفضاء
بدا أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية الثلاثاء باءت بالفشل عندما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن خلل حال دون وصول صاروخها إلى مداره، إذ كان محمّلاً بتسعة أقمار صناعية، في مهمّة كانت ستشكّل فتحاً كبيراً لبريطانيا في هذا المجال.
تحمل 9 أقمار صناعية.. فشل أول مهمة بريطانية تاريخية إلى الفضاء
تحمل 9 أقمار صناعية.. فشل أول مهمة بريطانية إلى الفضاء / صورة: Reuters
10 يناير 2023

أعلنت "فيرجين أوربت" فجر الثلاثاء أنّ مهمّة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقاً من الأراضي البريطانية باءت بالفشل بسبب خلل ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

وفي تغريدة على تويتر قالت شركة "فيرجين أوربت"، المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والمتخصّصة في وضع أقمار صناعية صغيرة في مدار الأرض، إنّه "يبدو أنّ لدينا خللاً يمنعنا من الوصول إلى المدار".

وكان يفترض بهذه المهمة، لو نجحت، أن تُدخل المملكة المتحدة إلى النادي "الحصري" للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي.

ومساء الاثنين في الساعة 22:02 ت غ أقلعت من مطار نيوكواي في جنوب غرب إنجلترا طائرة بوينغ 747 تابعة لفيرجين أوربت وتحمل تحت جناحيها الصاروخ الفضائي البالغ طوله 21 متراً.

وكان الصاروخ الفضائي محمّلاً بتسعة أقمار صناعية لوضعها في مدار الأرض، في مهمّة كانت ستشكّل فتحاً كبيراً لبريطانيا في هذا المجال.

وقرابة الساعة 23:15 ت غ وعلى ارتفاع 35 ألف قدم فوق سطح المحيط الأطلسي قبالة جنوب إيرلندا انفصل الصاروخ عن طائرة البوينغ، كما كان مقرّراً، واشتعلت محرّكاته وانطلق نحو المدار، لكنّ "خللاً" حال دون وصوله إلى هدفه.

من جهتها عادت الطائرة إلى المطار بسلام.

ولو نجحت هذه المهمّة لأصبحت بريطانيا تاسع دولة في العالم تتمكّن من وضع أقمار صناعية في المدار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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