سياسة
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لبنان.. الجيش يعلن خرق إسرائيل حدود البلاد الجوية والبحرية
أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيانٍ أمس الاثنين بأن طائرة مسيّرة وزورقاً حربياً تابعَين للجيش الإسرائيلي خرقا الحدود الجوية والبحرية اللبنانية، ثم غادرا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لبنان.. الجيش يعلن خرق إسرائيل حدود البلاد الجوية والبحرية
طائرة مسيرة إسرائيلية / صورة: AA
10 يناير 2023

أعلنت قيادة الجيش اللبناني الاثنين أن طائرة مسيّرة وزورقاً حربياً إسرائيليَّين خرقا الحدود الجوية والبحرية اللبنانية.

وقال الجيش، في بيان، إن "طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الأجواء اللبنانية من مقابل بلدة راميا (جنوب) باتجاه بلدة مروحين (جنوب) ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة (فلسطين المحتلة)".

ولاحقاً أفاد الجيش، في بيان آخر، بأنه "اعتباراً من الساعة 4:15 (2:15 ت.غ) إلى الساعة 7:00 (5:00 ت.غ) بتوقيت بيروت خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان لمسافة نحو 203 أمتار".

وأضاف الجيش، في البيانَين، أنه يتابع الخرقَين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ومن مهام هذه القوة مراقبة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوماً بين مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي.

ولم تقف خروقات الجيش الإسرائيلي للسيادة اللبنانية بالرغم من توقيع البلديَن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.

ويقول لبنان إن إسرائيل تخرق أجواءه الجوية ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، خصوصاً فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا عبر الأجواء اللبنانية.

وحتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب رسمي من إسرائيل التي تحتل أراضي في منطقة جنوبي لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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