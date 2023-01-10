ضرب زلزال بلغت شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار، مما تسبب في فرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) بعد ثلاث ساعات من الزلزال، في حين وردت أنباء أولية عن أضرار محدودة.

وجزر تانيمبار تضم نحو 30 جزيرة وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا.

وجرى رصد أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال القوي الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.

وقال مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن ما لا يقل عن 15 منزلاً ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.

وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة ووقع في الساعة 2:47 صباحاً بالتوقيت المحلي أمس الاثنين على عمق 130 كيلومتراً بعدما تردد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال كانت 7.7 درجة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان بقوة 7.6 درجة.

ورُفع التحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في الساعة 5:43 صباحاً.

ولقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.