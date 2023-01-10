سياسة
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قتلى بقصف على سوق بأوكرانيا.. وزيلينسكي: قواتنا تصمد أمام هجمات أكثر شدّة
تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية شرق أوكرانيا، مسفرة عن سقوط عديد من القتلى ومخلّفة حجماً كبيراً من الدمار. فيما أكد الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده تواصل رغم ذلك الصمود أمام أكثر الهجمات شدة.
قتلى بقصف على سوق بأوكرانيا.. وزيلينسكي: قواتنا تصمد أمام هجمات أكثر شدّة
هجوم صاروخي روسي على سوق محلي في قرية شيفتشينكوف بمنطقة خاركيف / صورة: AFP
10 يناير 2023

قُتل شخصان على الأقل في غارة جوية روسية استهدفت سوقاً في قرية شيفتشينكوف في شمال شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية، فيما يتواصل القتال في الشرق.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تليغرام: "أصيب ستة أشخاص بهجوم صاروخي على شيفتشينكوف. وقُتل اثنان آخران" ناشراً صوراً لعناصر إطفاء بين الأنقاض وأكشاك تلتهمها النيران.

وفي خيرسون في جنوب أوكرانيا، أفاد الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش بمقتل شخص وجرح آخر في قصف روسي أصاب حيّاً سكنياً.

أما في الشرق، نفّذت القوات الروسية "قصفاً مكثفاً" على كوراخيفكا، ما أدى إلى إصابة شخصَين على الأقل وإلحاق أضرار بنحو 20 منزلاً، وفقاً للحاكم بافلو كيريلنكو.

وحسب الرئاسة الأوكرانية، قُتل شخصان وأصيب 10 خلال الساعات ال24 الماضية في كل أنحاء البلاد.

من جهته، أكّد الجيش الأوكراني أن مدينة باخموت في شرق البلاد ما زالت "النقطة الأكثر سخونة على الجبهة حيث يدور قتال عنيف".

وقال الناطق باسم القيادة الشرقية للجيش سيرجي تشيريفاتي: "حشد العدو أقصى عدد من القوات الجاهزة للقتال هناك، بما فيها وحدات فاغنر" شبه العسكرية التي يقاتل عناصرها إلى جانب القوات الروسية.

معارك في سوليدار

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن قواته تصمد أمام "هجمات جديدة وأكثر شدّة حتى" على سوليدار قرب مدينة باخموت.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي: "أشكر جميع جنودنا الذين يحمون باخموت.. وجميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة الأكثر شدّة".

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة نحو 15 كيلومتراً من مدينة باخموت التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة والتي أصبحت الآن مركزاً للقتال.

وأضاف زيلينسكي: "بفضل صمود جنودنا هناك، في سوليدار، كسبنا وقتاً إضافياً (...) لأوكرانيا".

وتابع قائلاً: "كل شيء دُمِّر تماماً.. كل أرض سوليدار مغطاة بجثث الغزاة وتشويهات خلّفتها الانفجارات".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القوات الأوكرانية أنها صدّت محاولة للسيطرة على سوليدار، لكن القتال استؤنف.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تليغرام: "بعد محاولة فاشلة للعدو للسيطرة على سوليدار، أعاد الروس تجميع صفوفهم واستعادوا القوى البشرية ونقلوا وحدات هجومية إضافية وغيّروا التكتيكات وبدأوا الاعتداءات".

وأضافت "حاليّاً، نشر العدو عدداً كبيراً من الوحدات الهجومية المؤلّفة من أفضل احتياطيِّي مجموعة فاغنر. إنهم حرفياً يطؤون على جثث جنودهم".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك إنها سيطرت على بلدة باخموتسكي الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة من سوليدار.

على صعيد منفصل، قال مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي إن وحدات من فاغنر "حصراً" اقتحمت سوليدار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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