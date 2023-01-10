سياسة
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"حج بلا قيود".. السعودية توقع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع 24 دولة
بعد إعلانها إلغاء جميع القيود على عدد الحجاج وأعمارهم لهذا الموسم، وقعت السعودية خلال مؤتمر "إكسبو الحج 2023" 24 اتفاقية مع وفود دول إسلامية، تتعلق بحصة كل دولة إضافة إلى بقية الترتيبات لاستقبال ضيوف الرحمن.
"حج بلا قيود".. السعودية توقع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع 24 دولة
السعودية تلغي القيود على أعداد الحجاج وأعمارهم / صورة: Reuters
10 يناير 2023

أعلنت السعودية الاثنين توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية، استعداداً لموسم حج غير مسبوق منذ 2020 لا يضع حداً لأعمار الحجاج أو أعدادهم.

وأفادت وزارة الحج والعمرة عبر تغريدات بحسابها على تويتر الاثنين بانطلاق معرض ومؤتمر الحج والعمرة المعروف باسم "إكسبو الحج" في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن على أن يختتم يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت أنه "تزامناً مع إكسبو الحج 2023"، وقّع وزير الحجّ والعمرة توفيق الربيعة، 17 اتفاقية دولية مع 17 وفداً لدول فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقات مماثلة مع 7 وفود أخرى.

وتتضمن الاتفاقيات "الحصة المخصصة لكل وفد ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة والتعليمات التنظيمية"، وفق تغريدات الوزارة دون تفاصيل أكثر.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن إكسبو الحج سيشهد "مشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة، ويتضمن 10 جلسات رئيسة و13 أخرى حوارية، و36 ورشة عمل.

كما سيناقش المؤتمر تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في النقل وإدارة الحشود والإسكان والضيافة والإعاشة وإدارة المرافق والسلامة والرعاية الصحية.

والمؤتمر في نسخته الأولى 2021، شهد توقيع 115 اتفاقية، إلى جانب تسجيله أكثر من 45 ألف زائر، وفق بيان الوزارة السابق.

حج دون قيود

وكانت السعودية منذ حدوث جائحة كورونا في العام 2020، تفرض قيوداً على أعداد وأعمار الحجاج، غير أن وزير الحج السعودي أعلن رفع تلك القيود والعودة إلى ما قبل الجائحة.

ونقلت قناة الإخبارية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبلا أي قيود على العمر".

وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاماً فقط.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يرفع العدد في 2021 إلى ستين ألفاً ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بالقرعة. ورُفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 ألفاً من خارج المملكة اختيروا أيضاً بالقرعة.

واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.

وألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد وخصوصاً اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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