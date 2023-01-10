أثنى بابا الفاتيكان فرنسيس، على دور الوساطة الذي تلعبه تركيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، الثلاثاء، عقب لقائه البابا بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال غوكطاش: "البابا قال لي إن على الرئيس رجب طيب أردوغان مواصلة جهوده الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "دور الوساطة الذي تلعبه تركيا يحظى بتقدير الفاتيكان".

يذكر أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تبذل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مساعٍ كبيرة لإنهاء الصراع وإحلال السلام بين الجانبين.

وتمكنت تركيا من لعب دور فعال في توصل الطرفين إلى اتفاق ينص على شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.