سياسة
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"أهم استثمار عسكري".. كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية من طراز F-35
أبرمت كندا صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة 19 مليار دولار، بأكبر استثمار في سلاح الجو الكندي منذ 30 عاماً.
"أهم استثمار عسكري".. كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية من طراز F-35
مقاتلة "إف 35" الأمريكية / Others
10 يناير 2023

أكدت الحكومة الكندية الاثنين شراء 88 مقاتلة أمريكية من طراز F-35 لتجديد أسطولها القديم بمبلغ قيمته 19 مليار دولار كندي (13,2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاماً.

وكانت أوتاوا كشفت عن هذه الصفقة في مارس/آذار الماضي.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي "يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك مع الغزو الروسي غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ".

وأضافت: "حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي".

وينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي "لوكهيد مارتن" و"برات آند ويتني" الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

في الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقوداً لشراء طائرات F-35 التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حالياً.

غالباً تشتري كندا معدات عسكرية أمريكية مما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمنظمة الدفاعية في أمريكا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعد في 2015 لدى وصوله إلى السلطة بعدم شراء مقاتلات F-35 الأمريكية الصنع بسبب سعرها المرتفع.

وقالت أنيتا أناند الاثنين: "أؤكد أن كندا تشتري أفضل مقاتلة في السوق بأفضل سعر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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