سياسة
2 دقيقة قراءة
ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني تنوي الطعن على قرار سجنها خمس سنوات
قالت محامية ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني إن محكمة قضت بسجن موكلتها فائزة رفسنجاني لمدة خمس سنوات بسبب مشاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، مشيرة إلى أنها ستعترض على الحكم وستلجأ إلى محكمة التمييز.
ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني تنوي الطعن على قرار سجنها خمس سنوات
ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني تعتزم الطعن على قرار سجنها خمس سنوات.  / Others
10 يناير 2023

قالت نيدا شمس محامية ابنة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني الثلاثاء إنها ستعترض على قرار الحكم بالسجن 5 سنوات بحق موكلتها فائزة.

وحكم القضاء الإيراني الأحد بالسجن 5 أعوام على فائزة رفسنجاني، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

وقالت المحامية في تغريدة إنه حكم على موكلتها بالسجن 5 أعوام بتهمتَي "النشاط الدعائي ضد النظام الحاكم"، و"الإخلال بالنظام العام".

وأضافت شمس أنها ستعترض على الحكم وستلجأ إلى محكمة التمييز.

وأشارت إلى أن "رفسنجاني" ما زالت معتقلة لدى السلطات، وأنها تواجه دعاوى أخرى.

واعتقلت السلطات ابنة الرئيس الراحل في العاصمة طهران بذريعة "تحريض المتظاهرين"، بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 16 سبتمبر 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وتعد فائزة (59 عاماً)، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، إذ واجهت قوات الأمن في كثير من المناسبات.

وفي سبتمبر 2012، أمضت فائزة 6 أشهر في سجن بطهران بتهمة "أنشطة دعائية" بعد وصفها في إحدى المقابلات القضاة الإيرانيين أنهم "بلطجية وأشرار يستهدفون الناس".

وشغل رفسنجاني (إصلاحي) منصب رئيس البلاد بين عامي 1989 و1997، كما شغل عديداً من المناصب الهامة قبل وفاته عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us