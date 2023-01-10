وجّهت وكيل الأعمال سونيا سويد الثلاثاء في صحيفة "ليكيب" اليومية وإذاعة "أر أم سي" اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت متهمة إياه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء لترويج كرة القدم النسائية: "أخبرني وجهاً لوجه في شقته بوضوح شديد أنه إذا كنت أريده أن يساعدني يجب الخضوع لاختبار مزعج".

وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من غريت، ولا سيّما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما اتُهم به.

لكن تصريحات سويد تعدّ أول شهادة مباشرة من إمرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

واستقبلت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا، رئيس الاتحاد الفرنسي البالغ من العمر 81 عاماً بعد ظهر الثلاثاء على خلفية التدقيق في أداء اتحاد اللعبة.

وكشفت "فرانس إنتر" أن "سيدات عديدات استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن"، وهو ما أكده لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر مطلع على الأمر.

وحسب الإذاعة، فإن مسؤولاً تنفيذياً سابقاً "أطلع المفتشين على الرسائل النصية ورسائل الواتساب"، وهي "بالتأكيد ليست غير قانونية ، لكنها (...) تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائماً بينهما".

وقالت سويد "إنه يتصل كثيراً. لديّ رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية".

أميلي أوديا كاستيرا، التي تطالب برحيل لو غريت، الذي يشغل منصبه منذ عام 2011، هنأت على تويتر "سونيا سويد على شجاعة شهادتها".

وقالت "مراجعتنا تستحق ذلك. نراكم قريباً جداً".

وكان لو غريت جزءاً من جدل واسع آخر دفع إلى الاعتذار، في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين، عن "تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدماً له "اعتذاراً شخصياً".

وصرّح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقاً أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

ورداً على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الاول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحباً يا سيد، لا تقلق، ابحث عن نادٍ آخر، توصلت إلى اتفاق مع ديشان".