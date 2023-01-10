سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا تبذل مساعي كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بقيادة أردوغان
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، استمرار مساعي بلاده الدولية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل سلمي عبر المفاوضات، مشدداً على أن أنقرة تبذل جهوداً في هذا الصدد بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاوش أوغلو: تركيا تبذل مساعي كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بقيادة أردوغان
جاوش أوغلو: تركيا تبذل مساعي كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بقيادة أردوغان / صورة: AA
10 يناير 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية على طاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية التركي مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور في إطار زيارته لهذا البلد.

وقال جاوش أوغلو إن "تركيا تبذل مساعي مهمة وكبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بقيادة الرئيس أردوغان".

وأضاف أن "الدبلوماسية التركية أدت إلى نتائج مهمة على مستوى تبادل الأسرى واتفاقية الحبوب بين البلدين".

وأكد الوزير التركي على دور بلاده المستمر في دعم جهود الوساطة "لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية على طاولة المفاوضات".

في سياق آخر، شدد جاوش أوغلو على استعداد تركيا للتعاون الدائم مع دولة جنوب إفريقيا في مجالات مختلفة.

كما ذكّر الوزير بالخطوات التي تتخذها أنقرة لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن تلك الأخيرة لا تهدد تركيا فقط بل تهدد جميع الدول.

من جانبها، أثنت ناليدي باندور على تحسن العلاقات بين بلادها وتركيا، معربة عن أملها أن يشهد البلدان مزيداً من التعاون الثنائي بينهما.

وأشادت الوزيرة بدور تركيا في معالجة الأزمة في أوكرانيا وكذلك بدور الرئيس أردوغان الذي اتخذ خطوات مهمة في ملف الحبوب.

والأحد الماضي، بدأ جاوش أوغلو جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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