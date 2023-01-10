سياسة
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أقار: المحادثات مع سوريا جرت بنوايا حسنة ونأمل أن تسهم في السلام بالمنطقة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن استئناف المحادثات مع سوريا بعد انقطاع 11 عاماً كان بنوايا حسنة، معرباً عن أمله في أن تسهم في إحلال السلام بالمنطقة.
أقار: المحادثات مع سوريا جرت بنوايا حسنة ونأمل أن تسهم في السلام بالمنطقة
أقار :  نأمل في إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن / صورة: AA
10 يناير 2023

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن أمله في أن تسهم المحادثات بين تركيا وسوريا بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية الاثنين، أن المحادثات مع الجانب السوري بعد (انقطاع) 11 عاماً "جرت بنوايا حسنة ومن أجل إحلال السلام في المنطقة".

ورداً على سؤال حول إمكانية اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا مجدداً، قال أقار: "هذه المرحلة بدأت بعد 11 عاماً بنوايا حسنة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن يحل السلام والاستقرار عن طريق اللقاءات المتبادلة".

وأكد الوزير أن تركيا تسعى لإيجاد حلول دائمة لمشكلتي الإرهاب والهجرة، معرباً عن أمله في إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.

وشدد على أن أنقرة لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بـ"الإخوة السوريين المقيمين في تركيا أو في الداخل السوري".

يذكر أن وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا عقدوا قبل نحو أسبوعين اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة الروسية موسكو.

وحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة "قريباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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