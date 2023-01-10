سياسة
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ستولتنبرغ: بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ستكتمل بتصديق تركيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف بات قريباً، وإن بروتوكولات الانضمام ستكتمل بتصديق تركيا.
ستولتنبرغ: بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ستكتمل بتصديق تركيا
ستولتنبرغ: لم يعان أي حليف في الناتو من الإرهاب مثل تركيا. / صورة: AFP
10 يناير 2023

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن ثقته بأن عضوية السويد وفنلندا في الحلف ستكتمل بتصديق تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مراسم توقيع الإعلان المشترك حول التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

وتابع ستولتنبرغ: "أعتقد أن بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا ستكتمل وجميع أعضاء الناتو سيصدقون على بروتوكولات الانضمام في برلماناتهم. هذا ينطبق أيضاً على تركيا".

وأوضح أن السويد وفنلندا اتفقتا مع تركيا في قمة مدريد على التعاون في مكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لتركيا.

وأردف: "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة. لم يعانِ أي حليف في الناتو من الإرهاب مثل تركيا. ولهذا السبب يجب أن نرحب بمزيد من العمل من جانب حلفاء الناتو والسويد وفنلندا بشأن هذه القضية".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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