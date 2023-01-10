سياسة
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ارتفاع صادرات ألمانيا لإيران رغم تنديد برلين بقمع الاحتجاجات
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع الصادرات الألمانية لإيران العام الماضي على الرغم من تنديد الدول الغربية بحملة طهران لقمع الاحتجاجات. وقفزت الصادرات لإيران بنسبة 12.7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 لنحو 1.5 مليار يورو.
ارتفاع صادرات ألمانيا لإيران رغم تنديد برلين بقمع الاحتجاجات
بنسبة 12.7%.. ارتفاع صادرات ألمانيا لإيران رغم تنديد برلين بقمع الاحتجاجات. / صورة: AA
10 يناير 2023

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الثلاثاء، ارتفاع الصادرات الألمانية لإيران العام الماضي على الرغم من تنديد الدول الغربية بحملة طهران المستمرة منذ شهور لقمع الاحتجاجات.

ووفقاً للبيانات، فإن الصادرات لإيران قفزت 12.7% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وتجاوز ذلك إجمالي حجم الصادرات الألمانية إلى إيران في عام 2021 الذي وصل إلى نحو 1.4 مليار يورو، لكنه لا يزال يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي صادرات ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا والذي بلغ 1.38 تريليون يورو في عام 2021.

وحذت ألمانيا حذو حلفائها وعبّرت عن غضبها من الحملة التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات التي أشعل فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني، إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر/أيلول.

وتضغط برلين حالياً من أجل إصدار حزمة رابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران واستدعت مراراً السفير الإيراني، كان آخرها للتعبير عن إدانتها لإعدام متظاهرين.

وحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، فإن أكثر من 500 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات في إيران، بينهم العشرات من القُصر.

كما أثارت إيران غضب الدول الغربية لتزويدها روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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