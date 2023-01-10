سياسة
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الجزائر.. وفاة 17 بينهم عائلات  جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصاً من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعُثر على تسعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين مساء الاثنين في منزلهم في مدينة بوسعادة.
الجزائر.. وفاة 17 بينهم عائلات  جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
الجزائر.. وفاة 17 شخصاً في 24 ساعة جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. / صورة: إعلام جزائري
10 يناير 2023

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصاً من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعُثر على تسعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين مساء الاثنين في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالى 250 كيلومتراً جنوب الجزائر العاصمة، حسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك.

وتتكون العائلة من الأب والأم وخمسة أولاد وضيفين.

كذلك، توفي زوجان وأطفالهما الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف (شمال الشرق) ليل الاثنين/ الثلاثاء جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقاً للحماية المدنية.

وتوفي شخصان آخران اختناقاً بالغاز مساء الاثنين في مستغانم (شمال غرب)، حسب المصدر نفسه.

ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالباً ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، مما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

وتحذّر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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