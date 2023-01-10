سياسة
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العليا الأمريكية ترفض محاولة "NSO" الإسرائيلية تعطيل دعوى مرفوعة من واتساب
رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الاثنين، محاولة من مجموعة "NSO" الإسرائيلية للتكنولوجيا لتعطيل دعوى قضائية رفعها تطبيق "واتساب" ضدها تتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة لـ"فيسبوك" للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وسواهم.
العليا الأمريكية ترفض محاولة "NSO" الإسرائيلية تعطيل دعوى مرفوعة من واتساب
العليا الأمريكية ترفض تعطيل دعوى من واتساب تتهم فيها شركة إسرائيلية بالتجسس. / صورة: AFP
10 يناير 2023

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الاثنين، محاولة من مجموعة "NSO" الإسرائيلية للتكنولوجيا لتعطيل دعوى قضائية رفعها تطبيق "واتساب" ضدها، تتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة لـ"فيسبوك" للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وسواهم.

وكشفت ملفات المحكمة رفضها طلب مجموعة "NSO" الحصول على حصانة قضائية، ورأت أن النظر في القضية التي تستهدف برنامج بيغاسوس الذي صممته الشركة يمكن أن تتواصل أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا.

وبرنامج بيغاسوس هو أبرز منتجات المجموعة ويستخدم للتجسس على الهواتف النقالة ويمكنه تشغيل كاميراتها والميكروفونات والوصول إلى البيانات الموجودة فيها.

و قال المتحدث باسم تطبيق واتساب، كارل ووج "نحن ممتنون لأن المحكمة العليا رفضت طلب مجموعة NSO الذي لا أساس له".

وأضاف: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أن عملياتهم تنتهك القانون الأمريكي ويجب محاسباتهم على إجراءاتهم المخالقة للقانون.

ورفع تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا" عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا الإسرائيلية، تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق حوالى 1400 "جهاز مستهدف" ببرمجيات تجسس لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي طورته NSO والمعروف باسم بيغاسوس، صُمم ليخترق عن بعد في أجهزة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و"IOS" وبلاكبيري.

وتضيف الدعوى أن المهاجمين "عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنّهم من محاكاة حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار" للاستيلاء على الأجهزة.

في المقابل، تصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات "لمحاربة الجريمة والإرهاب" وبأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن إساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلاً عن ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير "مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي"، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.

وفي عام 2021، رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد مجموعة NSO متهمة الشركة الإسرائيلية باستهداف أجهزة آيفون الخاصة بها.

وجاءت دعوى أبل بعد فترة وجيزة من الكشف عن إدراج عشرات الآلاف من النشطاء والصحافيين والسياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس بيغاسوس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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