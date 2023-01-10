سياسة
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تركيا.. بدء التسجيل في برنامج المنح الدراسية للأجانب لعام 2023
بدأت (YTB) وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف المنح الدراسية في تركيا، استقبال الطلبات المقدّمة لبرامج المنح عبر موقعها الإلكتروني، وتوفر تركيا فرصة التعليم ومنحاً للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية.
تركيا.. بدء التسجيل في برنامج المنح الدراسية للأجانب لعام 2023
تركيا.. بدء التسجيل على برنامج المنح الدراسية للأجانب لعام 2023. / صورة: AA
10 يناير 2023

تبدأ رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات الصلة (YTB) الحكومية، الثلاثاء، بتلقّي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية لعام 2023، والذي يوفر فرصة التعليم العالي في تركيا للطلاب الأجانب.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية، أنه سيجري تلقي الطلبات حتى 20 فبراير/شباط المقبل، عن طريق الإنترنت للطلاب الراغبين بالدراسة في أبرز الجامعات التركية.

وتوفر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحاً للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

ويعد برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية، حيث تموله الدولة التركية، ويُقدّم للطلاب المميّزين فرصة مواصلة تعليمهم بمستويات مختلفة بأرقى الجامعات.

وتستقبل (YTB) الطلبات المقدمة للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني وبطريقة مجانية (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/).

​​​​​​​وسيكون تقديم الطلبات متاحاً للطلاب الراغبين في الدراسة بمراحل البكالوريوس (الليسانس) والماجستير والدكتوراه.

ويجري التقديم للمنح التركية عبر شبكة الإنترنت، وكل من يجتاز التقييم الأولي يجري استدعاؤه لإجراء مقابلات في حوالي 100 نقطة حول العالم، ويحصل الناجحون على المنحة.

وفي عامهم الأول في تركيا، يتعلم الحاصلون على المنحة، اللغة التركية، ليجري لاحقاً توزيعهم على الجامعات.

وتوفر المنحة للطلاب مكاناً للسكن يتضمن وجبات طعام، كما يحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني.

وتدفع المنحة ثمن تذكرة سفر الطلاب للمرة الأولى إلى تركيا، وكذلك ثمن تذكرة عودتهم إلى بلادهم بعد التخرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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