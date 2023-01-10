بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، هاتفياً.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات، في الفترة المقبلة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه بقدر ما توليه من أهمية لتركيا.

وأوضح أن إنهاء وجود تنظيم "PKK" الإرهابي على الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق أيضاً.