سياسة
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أردوغان يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، هاتفياً. وأوضح أردوغان أن إنهاء وجود تنظيم "PKK" الإرهابي على الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق أيضاً.
أردوغان يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية
أردوغان يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية. / صورة: AA
10 يناير 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، هاتفياً.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات، في الفترة المقبلة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه بقدر ما توليه من أهمية لتركيا.

وأوضح أن إنهاء وجود تنظيم "PKK" الإرهابي على الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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