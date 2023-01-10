يعتزم عمال شركة النقل العام الفرنسية "RAPT" تنظيم إضراب لمدة يومين يبدأ مساء الخميس.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الثلاثاء، عن الكونفدرالية العامة للشغل "CGT"، وهي منظمة نقابية، قولها إن الإضراب من أجل رفع الأجور سيبدأ مساء الخميس ويستمر حتى صباح السبت.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل قد قالت في بيان موجه إلى جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق والذي يترأس حالياً شركة النقل العام، إن "جميع الموظفين، من جميع الفئات، وفي جميع الأقسام سيشاركون في الإضراب الاحتجاجي".

وطالبت المنظمة النقابية بزيادة قدرها 300 يورو (322 دولار) على الرواتب.

تجدر الإشارة إلى أن إضراباً سابقاً نظّمه عمال شركة النقل العام RAPT، في نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب في اضطرابات كبيرة، ما أدّى إلى مخاوف من إمكانية حدوث وضع مماثل هذه المرة أيضاً.