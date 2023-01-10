سياسة
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من أجل رفع الأجور.. عمال النقل العام في فرنسا يُضربون يومين بدءاً من الخميس
يعتزم عمال شركة النقل العام الفرنسية RAPT تنظيم إضراب لمدة يومين يبدأ مساء الخميس. وقالت الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، إن الإضراب من أجل رفع الأجور سيستمر حتى صباح السبت. وطالبت المنظمة النقابية بزيادة قدرها 300 يورو (322 دولار) على الرواتب.
من أجل رفع الأجور.. عمال النقل العام في فرنسا يُضربون يومين بدءاً من الخميس
من أجل رفع الأجور.. عمال النقل العام في فرنسا يضربون يومين بدءاً من الخميس. / صورة: AFP
10 يناير 2023

يعتزم عمال شركة النقل العام الفرنسية "RAPT" تنظيم إضراب لمدة يومين يبدأ مساء الخميس.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الثلاثاء، عن الكونفدرالية العامة للشغل "CGT"، وهي منظمة نقابية، قولها إن الإضراب من أجل رفع الأجور سيبدأ مساء الخميس ويستمر حتى صباح السبت.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل قد قالت في بيان موجه إلى جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق والذي يترأس حالياً شركة النقل العام، إن "جميع الموظفين، من جميع الفئات، وفي جميع الأقسام سيشاركون في الإضراب الاحتجاجي".

وطالبت المنظمة النقابية بزيادة قدرها 300 يورو (322 دولار) على الرواتب.

تجدر الإشارة إلى أن إضراباً سابقاً نظّمه عمال شركة النقل العام RAPT، في نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب في اضطرابات كبيرة، ما أدّى إلى مخاوف من إمكانية حدوث وضع مماثل هذه المرة أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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