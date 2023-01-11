أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده تسلمت من بلغاريا، المدعو "هزني غولغا" الذي هرّب "بلال حسان" مخطط تفجير شارع استقلال وسط إسطنبول.

وأضاف صويلو في مقابلة مع تلفزيون "24 TV" المحلي مساء الثلاثاء أن تسليم بلغاريا لـ"غولغا" جاء بعد تحديد الأمن التركي مكانه في البلد الجار.

وجرت عملية التسليم مساء الثلاثاء في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، حسبما ذكره صويلو.

وحسب مصادر أمنية، فإن الأمن التركي حدد مكان "غولغا" في فندق بمنطقة سفيلينجراد قبل أن تسلمه بلغاريا إلى تركيا.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، أرسلت دائرة الإنتربول لدى المديرية العامة للأمن التركي خطاباً إلى نظيرتها في بلغاريا، مطالِبةً بإلقاء القبض على "غولغا" وتسليمه إلى أنقرة.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع استقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن التركية أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.