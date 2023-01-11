أعلنت أوكرانيا أنّ قصفاً روسياً استهدف مساء الثلاثاء خاركيف بُعيد ساعات من زيارة مفاجئة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمدينة الواقعة في شمال شرق البلاد برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، الذي حضّ برلين على تزويد بلاده بمدرّعات ثقيلة.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينوغوبوف في رسالة على تطبيق تليغرام مخاطباً سكّان المدينة: "ابقوا في الملاجئ! المحتلّون يقصفون مرة جديدة!".

وسُمعت أصوات عديد من الانفجارات في المدينة التي نادراً كان يستهدفها قصف القوات الروسية في الآونة الأخيرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال زيارة الوزيرة الألمانية للمدينة قال كوليبا: "كلّما تأخّر مثل هذا القرار، كلّما زاد عدد الضحايا وكلّما قُتل مزيد من المدنيين".

حزمة مساعدات جديدة

وفي خاركيف، قالت بيربوك التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها، إنّه بإمكان الأوكرانيين "الاعتماد على تضامننا ودعمنا"، مشيرة إلى أنّ برلين قدّمت لكييف "حزمة جديدة" من المساعدات من بينها 20 مليون يورو لإزالة الألغام ومبلغ مساوٍ لتطوير قدرة الأوكرانيين على الاتصال بخدمة الإنترنت التي تؤمّنها شبكة ستارلينك للأقمار الاصطناعية.

كما أعلنت الوزيرة شحنات جديدة من المولّدات الكهربائية المخّصصة للبنى التحتية الأوكرانية التي قصفتها روسيا بشكل منهجي، حسب تعبيرها.

لكن أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتسليمها دبّابات ثقيلة، ولم تستجب برلين بعد لطلب كييف تسليمها مدرّعات "ليوبارد 2" الثقيلة المزوّدة بتقنية متطورة مشهود لها.

من جهته قال كوليبا إنّ "خاركيف أصبحت الآن رمزاً للهجمات الأوكرانية المضادّة الناجحة التي تثبت أنّ أوكرانيا يمكنها الانتصار بمساعدة كافية من شركائها".

وأضاف "لا شك لديّ في أنّ أوكرانيا ستتلقّى دبابات ألمانية "دبّابات ليوبارد" ، لأنّ الحكومة الفيدرالية تعرف في أعماقها أنّها ضرورية".

فاغنر في سوليدار الأوكرانية والقتال مستمر

في سياق متصل، ذكرت وكالات أنباء روسية أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قال الثلاثاء إن قواته سيطرت على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا لكن القتال مستمر.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق الثلاثاء إن قواتها لا تزال صامدة رغم الهجوم الروسي.

وقال يفغيني بريغوزين رئيس فاغنر في بيان نقلته وكالات أنباء روسية: "سيطرت وحدات فاغنر على كامل أراضي سوليدار (...) لا يزال القتال يدور في وسط المدينة"، وأضاف أن "عدد الأسرى سيعلَن غداً" ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن بلاده بحاجة شديدة إلى مزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد.

وقال في خطاب بالفيديو: "العالم الحر لديه كل ما هو ضروري لوقف العدوان الروسي وإلحاق هزيمة تاريخية بالدولة الإرهابية"، حسب تعبيره.

قوات أوكرانية تبدأ تدريبات على منظومة باتريوت

في سياق آخر، قال مسؤول أمريكي الثلاثاء إنه من المتوقع أن تبدأ قوات أوكرانية تدريبات على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التدريب سيجري في قاعدة فورت سيل بولاية أوكلاهوما.

وسبق أن تلقت قوات أوكرانية تدريبات في الولايات المتحدة شملت التدريب على طائرات سويتشبليد المسيرة.