أصيب عدة أشخاص الأربعاء جراء عملية طعن وقعت في محطة مترو "غار دو نورد" بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فوراً.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في الشرطة قالت إنها ألقت القبض على المهاجم.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي اتصلت بمصدر من الشرطة، فإن المشتبه به "اعتُقل" على قيد الحياة. وتضيف الصحيفة أن المشتبه به "أصيب بجروح طفيفة" وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:45 ت غ) داخل المحطة. ولم يتضح بعد سبب إصابة الرجل أشخاصاً عدة بسكين.

وتستقبل محطة غار دو نورد رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلاً عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتباً: "شكراً للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

وحسب الهيئة الوطنية للسكك الحديدية ، فإن المحطة "لا تزال تعمل بشكل طبيعي" على الرغم من إنشاء المحيط الأمني.