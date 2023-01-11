سياسة
4 دقيقة قراءة
الفاتيكان يفتح تحقيقاً في الاختفاء "الأكثر غموضاً" لفتاة قبل 40 عاماً
بعد مرور 40 عاماً قرر الفاتيكان فتح تحقيق في حادثة اختفاء ابنة إحدى العاملين لديه في سن الخامسة عشرة. وفيما لم يُعرف مصير الفتاة إلى اليوم، تدور الشكوك حول عدة احتمالات.
الفاتيكان يفتح تحقيقاً في الاختفاء "الأكثر غموضاً" لفتاة قبل 40 عاماً
وقفة احتجاجية من أجل معرفة مصير إيمانويلا أورلاندي / صورة: AFP
11 يناير 2023

أعلن الفاتيكان فتح تحقيق في اختفاء مراهقة كانت تعيش في الفاتيكان قبل أربعة عقود، في قضية تُوصف بأنها الأكثر غموضاً في تاريخ الكرسي الرسولي شكّلت موضوع فيلم وثائقي على نتفليكس.

واختفت إيمانويلا أورلاندي، وهي ابنة رجل كان يعمل في الفاتيكان، في سن الخامسة عشرة بعد حصة موسيقى في وسط روما يوم 22 يونيو/حزيران 1983. ومنذ هذا الوقت طُرحت فرضيات كثيرة في القضية دون إثبات أي منها مطلقاً.

وأثارت القضية اهتماماً كبيراً لدى الإيطاليين، مع نظريات مؤامرة تحدثت عن ضلوع جهات كثيرة، بينها أجهزة الاستخبارات والمافيا والسلطات الفاتيكانية العليا والماسونية.

لكن أسئلة كثيرة لا تزال بلا إجابات: من خطف الفتاة ولماذا وما مصيرها وماذا يعرف الفاتيكان عن هذا الملف الساخن؟

وأكدت "عشيقة" سابقة لإنريكو دي بيديس، وهو "زعيم" في المافيا يُشتبه في انتمائه إلى محفل ماسوني وإلى جهات مرتبطة بتمويل الفاتيكان، أنه اختطف الفتاة وصبّ الخرسانة على جثتها.

وذهب القضاء الإيطالي عام 2012 إلى حد فتح قبر دي بيديس، وهو أحد قادة جماعة إجرامية في روما تُدعى "لا باندا ديلا ماليانا"، لكن تحليلات الحمض النووي لم تظهر شيئاً.

وحسب بعض الفرضيات، اختطفت هذه المجموعة الإجرامية الفتاة لاسترداد قرض من الرئيس السابق لبنك الفاتيكان، الأسقف الأمريكي بول مارسينكوس.

وهذه القضية التي شهدت الكثير من التقلبات والمنعطفات، كانت موضوع مسلسل وثائقي طرحته شبكة نتفليكس نهاية العام 2022 بعنوان "فتاة من الفاتيكان: اختفاء إيمانويلا أورلاندي"، يزعم فيه شقيق إيمانويلا، بيترو، أن البابا فرنسيس قال له "إنها في الجنة"، ما يعني، وفق الأسرة، أن الفاتيكان يعرف ما حدث للفتاة.

كما يعرض الفيلم الوثائقي الذي تؤكد فيه الشهادات فرضية الاختطاف، شهادة صديقة للفتاة تؤكد أن إيمانويلا أسرّت لها بأنها "انزعجت" من مضايقات جنسية تعرضت لها من أحد المقربين من البابا يوحنا بولس الثاني في حدائق الفاتيكان، قبل أيام قليلة من اختفائها.

"تواطؤ" فاتيكاني؟

في العام 2019، بناءً على طلب أفراد أسرة الفتاة بعد رسالة غامضة تلقتها محاميتهم، أجاز الفاتيكان فتح مدفنين لأميرتَيْن توفيتا في القرن التاسع عشر في موقع يُعرف بالمقبرة التوتونية في روما، لكنهما لم تكونا تحويان أي عظام. كما فحص خبراء بقايا عُثر عليها في اثنين من مواقع دفن العظام في الفاتيكان، لكن دون جدوى.

وترغب محامية العائلة، لورا سغرو، حالياً في معرفة نية القضاء الفاتيكاني. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نعرف ما الذي سيفعله الفاتيكان. في الساعات القليلة المقبلة، سأطلب لقاءً مع المدعي العام الفاتيكاني لفهم الموضوع. حتى الآن، لم يفعل الفاتيكان شيئا".

ورغم مرور أربعة عقود على القضية، لا تزال عائلة إيمانويلا تطلب إحقاق الحق وتندد بصمت الفاتيكان.

وكتب شقيقها بيترو أورلاندي عبر فيسبوك "لا لزوم لتحقيق طويل لأنهم يعرفون الحقيقة، لذا المطلوب كشفها". كما نشر صورة تجمع البابوات يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر وفرنسيس، مع عبارة "الصمت جعلهم متواطئين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us