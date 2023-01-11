يأمل عشّاق كرة القدم في أن يضرب ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة موعداً في نهائي كأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى منذ أن باتت بنظام بطولة مصغرة، عندما تنطلق المنافسات في الرياض الأربعاء، وذلك في مباراة قد تكون على مرأى من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخراً إلى النصر السعودي.

ستكون هذه المرة الثالثة التي تقام فيها كأس السوبر في المملكة جزءاً من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى إثرها الاتحاد الإسباني 30 مليون يورو (30.1 مليون دولار) في الموسم.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الأول الأربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الأحد.

ويستضيف ملعب الملك فهد، الواقع على بُعد نحو 30 كيلومتراً من مرسول بارك الخاص بالنصر، جميع مباريات المسابقة.

ومنذ أن تغير نظام البطولة إلى التجمع بدلاً من مباراة واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب ووصل إلى النهائي مرة واحدة، مقابل لقبين لغريمه ريال مدريد.

ويدخل النادي الكتالوني المنافسات بعد أن فض شراكته في الدوري مع غريمه، إثر فوزه المثير والمشحون في العاصمة على أتلتيكو مدريد 1-0 الأحد ضمن المرحلة 16، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال الذي سقط السبت أمام مضيفه فياريال 2-1.

وسيعود المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى قيادة هجوم برشلونة بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لتنفيذه عقوبة الوقف الأولى من أصل ثلاث مباريات في الدوري، بعد أن قررت المحكمة الإدارية الرياضية عقوبته بالوقف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في نوفمبر/تشرين الثاني قبل استراحة كأس العالم 2022 في قطر.

كما يعود الظهير جوردي ألبا الذي غاب ضد أتلتيكو إثر طرده ضد إسبانيول.

ريال يسعى لمعادلة برشلونة

وتوج برشلونة باللقب 13 مرة، آخرها في 2018، في رقم قياسي قد يتشاركه مع ريال مدريد في حال نجح الأخير في الاحتفاظ بالكأس.

ويسعى فريق العاصمة لاستعادة عافيته بعد السقوط القاسي أمام فياريال، في مسعاه للقب ثان هذا الموسم بعد أن توج في مستهله بكأس السوبر الأوروبية على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيفقد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خدمات لاعب الوسط أوريليان تشواميني والمدافع دافيد ألابا بعد أن تعرض الفرنسي لإصابة في العضلة النعلية للساق اليسرى وذاتها في الساق اليمنى للنمساوي، علماً أنهما شاركا أساسيَّين ضد فياريال.

لم يُحدّد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "أس" المدريدية أشارت إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ويعوّل ريال مدريد بطبيعة الحال على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة لقيادته إلى لقبه الثالث في المملكة.

وعن مواجهة مواطنه جينارو غاتوزو مدرب فالنسيا قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "أنا وغاتوزو مررنا بلحظات لطيفة للغاية خلال فترتنا في ميلان، فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين. بعد ذلك، لم تكن العلاقة جيدة دائماً وواجهنا مشكلات لا أريد التحدث عنها".

وأضاف: "دربت غاتوزو ولكن يوجد أيضاً عديد من المدربين دربتهم مثل (الهولندي كلارنس) سيدورف و(أندريا) بيرلو، و(أليساندرو) نيستا لقد أتوا من نفس الفريق، ربما تعلموا شيئاً وأن التجربة قد خدمتهم. بعد ذلك، سيقدم كل واحد تجربته الخاصة لفريقه".

من جهته، شدد حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا، قائلاً "إنها مباراة صعبة ضد منافس قوي. المهم هو الفوز والحلم بتحقيق لقب جديد بقميص ريال مدريد خاصة بعد الخسارة أمام فياريال في المباراة الأخيرة".

وفي حال نجح ريال في تخطي فالنسيا، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، وبرشلونة في تجاوز عقبة ريال بيتيس الذي يقدم موسماً مميزًا ويحتل المركز الرابع، سيلتقي الفريقان الأحد في المباراة القمة.

وسيرتقب إذا كان سيحضر رونالدو المنتقل إلى النصر السعودي بصفقة خيالية، مباراة أو مباراتي فريقه السابق ريال مدريد الذي صنع معه التاريخ بين 2009 و2018 وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وجائزة الكرة الذهبية أربع مرات.

أقيمت النسخة الأولى من البطولة المصغرة، التي باتت تتألف من أربعة فرق بدلاً من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس (أو وصيف الدوري في حال كان بطل الكأس ذاته)، في جدة مطلع 2020 وتُوّج بها ريال مدريد إثر فوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح.

لكنها انتقلت إلى إشبيلية في العام التالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وكان اللقب من نصيب أتليتك بلباو الذي تغلب على برشلونة 3-2 في التمديد.

عادت أوائل 2022 إلى السعودية وتحديداً الى الرياض وتُوّج ريال مدريد بطلاً مرة أخرى بفوزه 2-صفر على بلباو في النهائي على ملعب الملك فهد.