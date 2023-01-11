عُلّقت مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد وسيقوم نائبه فيليب ديالو بتولّي المهمة مؤقتاً، حسب ما كشف عضو في الهيئة الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية.

جاء ذلك عقب تصريحات لوغريت، الذي يترأس الاتحاد منذ عام 2011، الجدلية التي طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان، بالإضافة إلى شهادات حيال سلوك جنسي مفترض.

ووفقاً للمصدر نفسه، عُلّقت مهام المديرة العامة للاتحاد فلورانس آردوان.

وكان لو غريت قد سخر بطريقة غير مباشرة من الأسطورة زين الدين زيدان بخصوص اقترابه من تدريب المنتخب الفرنسي.

وقال في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو"، الأحد، بشأن اقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا في وقت سابق قبل التجديد لديشان حتى 2026: "لم أقابله أبداً، ولم نفكر أبداً في الانفصال عن ديديه ديشان".

وعقب تصريحات لوغريت، دافع مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عن زين الدين زيدان وكتب على تويتر: "زيدان هو فرنسا.. يجب أن لا نقلل من احترام أسطورة هكذا!".