أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الأربعاء، إنهاء العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وكانت الرحلات الجوية توقفت مؤقتاً في أنحاء الولايات المتحدة إثر عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في تغريدة عبر تويتر، لقد "أثر الانقطاع المؤقت للنظام على الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة".

وأضافت: "نجري حالياً فحوصات التحقق النهائية من انتهاء العطل، وسنعيد تشغيل النظام".

وتوفر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) خدمات الحركة الجوية لأكثر من 45 ألف رحلة جوية يومياً تقل 2.9 مليون مسافر في نظام المجال الجوي الوطني، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ونظام الطيران الفيدرالي هو عبارة عن شبكة جوية تشمل مرافق الملاحة الجوية والمطارات ومناطق الهبوط.