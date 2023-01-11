تشهد منطقة سوليدار الأوكرانية مساء الأربعاء، معارك محتدمة بين القوات الأوكرانية وعناصر مجموعة فاغنر الروسية، فيما تتضارب الأنباء حول نجاح الروس في السيطرة الكاملة عليها.

فقائد "فاغنر" أكّد ما وصفه بـ"تحرير منطقة مدينة سوليدار بالكامل من القوات الأوكرانية"، لافتاً إلى مقتل 500 أوكراني.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إن القتال لا يزال مستمراً في سوليدار، كما أكّد أن جبهة دونيتسك "صامدة".

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن "الدولة الإرهابية ومروّجي الدعاية لها يحاولون الادعاء" بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن "القتال مستمرّ".

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الأربعاء، سيطرة قوات بلاده على بلدة بودغورودنوي في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام، إن "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار" مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني" و"السيطرة على المدينة تماماً، لكن لم ينجحوا" في ذلك.

وتقع سوليدار بالقرب من مدينة باخموت الاستراتيجية شرقي أوكرانيا، وهي مركز نقل كبير يجري من خلاله تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.