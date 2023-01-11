سياسة
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بأكثر من 254 مليار دولار.. صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً خلال 2022
ارتفع عدد البلدان التي تستورد من تركيا بأكثر من مليار دولار سنوياً، إلى 47 دولة خلال عام 2022، بعد دخول جمهورية جنوب إفريقيا وبيلاروسيا وتركمانستان وإدارة شمال قبرص التركية إلى القائمة.
بأكثر من 254 مليار دولار.. صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً خلال 2022
بلغت عائدات تركيا من صادراتها إلى 47 دولة فقط 189.3 مليار دولار / صورة: AA
11 يناير 2023

ارتفع عدد البلدان التي تستورد من تركيا بأكثر من مليار دولار سنوياً، إلى 47 دولة خلال العام الماضي 2022، وذلك بعد أن كان 43 في العام الذي قبله.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية بلغ 254 ملياراً و209 مليوناً و535 ألف دولار، خلال 2022، محققة زيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2021.

وبلغت عائدات تركيا من صادراتها إلى 47 دولة فقط 189.3 مليار دولار، وهي دول استوردت كل واحدة منها بأكثر من مليار دولار على مدار العام.

وبعد أن كان عددها 43 دولة خلال 2021، ارتفع في العام الفائت إلى 47 بلداً، بعد دخول كلّ من جمهورية جنوب إفريقيا وبيلاروسيا وتركمانستان وإدارة شمال قبرص التركية إلى القائمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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