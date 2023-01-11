ارتفع عدد البلدان التي تستورد من تركيا بأكثر من مليار دولار سنوياً، إلى 47 دولة خلال العام الماضي 2022، وذلك بعد أن كان 43 في العام الذي قبله.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية بلغ 254 ملياراً و209 مليوناً و535 ألف دولار، خلال 2022، محققة زيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2021.

وبلغت عائدات تركيا من صادراتها إلى 47 دولة فقط 189.3 مليار دولار، وهي دول استوردت كل واحدة منها بأكثر من مليار دولار على مدار العام.

وبعد أن كان عددها 43 دولة خلال 2021، ارتفع في العام الفائت إلى 47 بلداً، بعد دخول كلّ من جمهورية جنوب إفريقيا وبيلاروسيا وتركمانستان وإدارة شمال قبرص التركية إلى القائمة.