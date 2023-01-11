وصلت صادرات تركيا من الحافلات، إلى 83 بلداً، خلال العام المنصرم 2022، حسب معلومات جمعتها الأناضول من جمعية أولوداغ لمصدري السيارات.

وزادت الصادرات التركية من الحافلات بمقاساتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خلال العام الماضي، بنسبة 16.10% مقارنة مع صادرات عام 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع خلال العام الماضي ملياراً و469 مليوناً و272 ألف دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للحافلات التركية بقيمة 308 ملايين و941 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ160 مليوناً و928 ألف دولار.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ146 مليوناً و369 ألف دولار.