سياسة
1 دقيقة قراءة
فرنسا وألمانيا في المقدمة.. الحافلات التركية تصل إلى 83 بلداً خلال 2022
وصلت صادرات تركيا من الحافلات خلال العام الماضي، إلى 83 بلداً. وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للحافلات التركية بقيمة 308 ملايين و941 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ160 مليوناً و928 ألف دولار.
فرنسا وألمانيا في المقدمة.. الحافلات التركية تصل إلى 83 بلداً خلال 2022
زادت الصادرات التركية من الحافلات بمقاساتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خلال العام الماضي، بنسبة 16.10% مقارنة مع صادرات عام 2021  / صورة: AA
11 يناير 2023

وصلت صادرات تركيا من الحافلات، إلى 83 بلداً، خلال العام المنصرم 2022، حسب معلومات جمعتها الأناضول من جمعية أولوداغ لمصدري السيارات.

وزادت الصادرات التركية من الحافلات بمقاساتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خلال العام الماضي، بنسبة 16.10% مقارنة مع صادرات عام 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع خلال العام الماضي ملياراً و469 مليوناً و272 ألف دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للحافلات التركية بقيمة 308 ملايين و941 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ160 مليوناً و928 ألف دولار.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ146 مليوناً و369 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us