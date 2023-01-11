استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير العراقي احتجاجاً على استخدام بلاده مصطلح "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي" الشائع لدى الدولة الفارسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قوله إنه جرى استدعاء السفير العراقي في طهران إلى وزارة الخارجية جراء استخدام بلاده لـ"مصطلح وهمي"، بدلاً من "الخليج الفارسي".

وأردف: "عكسنا حساسية الشعب الإيراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي".

وأكّد عبداللهيان أنه "على الرغم من أن لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع، واستدعينا السفير العراقي لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية، لتأكيد حساسية الشعب الإيراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والإعلان عنها إلى الجانب العراقي".

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "الجهاز الدبلوماسي أقدم على رد فعل فوري تجاه الأمر.. والخليج الفارسي يبقى الخليج الفارسي وأي موقف رياضي لا يغير هذا الواقع التاريخي".