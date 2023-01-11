سياسة
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"صالح للعيش".. ناسا تعلن اكتشاف كوكب بحجم الأرض
اكتشفت ناسا كوكباً خارجياً صالحاً للعيش بحجم الأرض يدور حول نجم على بعد حوالي 100 مليون سنة ضوئية من الأرض. وأوضحت في بيان أن القمر الصناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) اكتشف كوكباً بحجم الأرض يقع في "المنطقة الصالحة للحياة" في كوكبة دولفين.
"صالح للعيش".. ناسا تعلن اكتشاف كوكب بحجم الأرض
ناسا: القمر الصناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) اكتشف كوكباً بحجم الأرض يقع في المنطقة الصالحة للحياة / صورة: Reuters
11 يناير 2023

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كوكباً خارجياً صالحاً للعيش بحجم الأرض يدور حول نجم على بعد حوالي 100 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وقالت "ناسا" في بيان الأربعاء، إن القمر الصناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) اكتشف كوكباً بحجم الأرض يقع في "المنطقة الصالحة للحياة" في كوكبة دولفين (دورادو).

وفقاً للبيان، يقع هذا الكوكب الخارجي المسمى بـ "TOI 700e " على مسافة من نجمه الذي يدور حوله مما يسمح بوجود الماء على سطح الكوكب.

وقالت إميلي غيلبرت الباحثة في وكالة ناسا في البيان: "هذا أحد الأنظمة القليلة التي نعرفها ويضم كواكب متعددة وصغيرة وصالحة للعيش".

وأكدت غيلبرت أن هذا الاكتشاف هو تقدم مثير لمتابعة نظام "TOI 700" عن كثب.

وأضافت أن الكوكب المكتشف مؤخراً "TOI 700 e" أصغر بنحو 10% من الاكتشاف السابق "TOI 700 d".

وأشارت إلى أن إجراءات الرصد لمهمة TESS تساعد أيضاً في العثور على عوالم أصغر بشكل متزايد.

وكان علماء الفضاء قد اكتشفوا في وقت سابق ثلاثة كواكب تسمى "TOI 700 b و c و d" في النظام المسمى "TOI 700".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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