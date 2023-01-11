سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد فشل المفاوضات مع الحكومة.. عمال الإسعاف بإنجلترا وويلز يُضرِبون مجدداً
النقابات الممثلة لعمال الإسعاف في إنجلترا وويلز، تدعو أعضاءها البالغ عددهم قرابة 25 ألفاً، للإضراب للمرة الثانية، بعدما فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن زيادات الأجور، وفق مراسل وكالة الأناضول.
بعد فشل المفاوضات مع الحكومة.. عمال الإسعاف بإنجلترا وويلز يُضرِبون مجدداً
تجمع عمال الإسعاف في العاصمة البريطانية لندن مطالبين الحكومة بزيادات عادلة للأجور   / صورة: Reuters
11 يناير 2023

نظّم الآلاف من عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز، إضراباً للمرة الثانية، الأربعاء، بسبب الخلاف القائم بينهم وبين الحكومة فيما يتعلق بظروف العمل السيئة وتدني المرتبات.

ودعت النقابات الممثلة لعمال الإسعاف أعضاءها البالغ عددهم قرابة 25 ألفاً، للإضراب للمرة الثانية، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن زيادات الأجور، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وفي إطار الإضراب، تجمع عمال الإسعاف أمام مركز الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين الحكومة بـ"زيادات عادلة للأجور".

وفي حديث للأناضول، قالت أنطوليا غوسنالي، إن النظام الوطني الصحي منهار تقريباً في بريطانيا.

وأضافت أنها تطالب مع باقي زملائها، بتحسين الأجور وظروف العمل، إلى جانب توفير العدد الكافي من العمال في القطاع.

ونظراً للإضراب، من المقرر أن تجري الاستجابة فقط لحالات الأزمات القلبية والحالات الصحية الحرجة للغاية.

وكان عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز، قد نظموا إضرابهم الأول يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us