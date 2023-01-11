نظّم الآلاف من عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز، إضراباً للمرة الثانية، الأربعاء، بسبب الخلاف القائم بينهم وبين الحكومة فيما يتعلق بظروف العمل السيئة وتدني المرتبات.

ودعت النقابات الممثلة لعمال الإسعاف أعضاءها البالغ عددهم قرابة 25 ألفاً، للإضراب للمرة الثانية، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن زيادات الأجور، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وفي إطار الإضراب، تجمع عمال الإسعاف أمام مركز الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين الحكومة بـ"زيادات عادلة للأجور".

وفي حديث للأناضول، قالت أنطوليا غوسنالي، إن النظام الوطني الصحي منهار تقريباً في بريطانيا.

وأضافت أنها تطالب مع باقي زملائها، بتحسين الأجور وظروف العمل، إلى جانب توفير العدد الكافي من العمال في القطاع.

ونظراً للإضراب، من المقرر أن تجري الاستجابة فقط لحالات الأزمات القلبية والحالات الصحية الحرجة للغاية.

وكان عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز، قد نظموا إضرابهم الأول يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.