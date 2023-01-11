أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، الأربعاء، إثر انفجار قرب مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة كابل.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، خليل زدران، في بيان، أن الانفجار وقع في شارع وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف أن "خمسة من المدنيين قُتلوا وأصيب عدد (دون تحديد رقم) آخر بجروح".

وتابع أن "الإمارة الإسلامية تدين مثل هذا الهجوم الجبان على المسلمين؛ وسيجري العثور على الجناة ومعاقبتهم على أعمالهم الشريرة".

من جانبها، ذكرت قناة "أمو تي في" الإخبارية المحلية نقلاً عن مصادر في الخارجية، أن 20 شخصاً قُتلوا فيما أصيب 26 آخرون إثر التفجير.

وفي وقت سابق، قالت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إن اجتماعاً مع مسؤولين صينيين كان جارياً في وزارة الخارجية عندما وقع الانفجار.

فيما نفت الوزارة صحة تلك التقارير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 17:05 تغ.

وإثر انفجار اليوم، أغلقت قوات طالبان الشوارع المؤدية إلى الوزارة أمام حركة المرور واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة المحيطة.

كما أغلقت قوات طالبان شارع مستشفى الطوارئ وسط كابل أمام حركة المرور حيث جرى نقل الجرحى إليه.