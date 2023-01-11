سياسة
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تركيا تدعم حق تتار القرم في العيش بحرية وأمان وتطالب بالإفراج عن محتجزين
الخارجية التركية تطالب بالإفراج عن 5 من تتار القرم في شبه الجزيرة الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا، وصدر بحقهم حكم بالسجن 13 عاماً. وتتار القرم هم مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، تعرضوا لعمليات تهجير قسرية.
تركيا تدعم حق تتار القرم في العيش بحرية وأمان وتطالب بالإفراج عن محتجزين
تعرض تتار القرم لعمليات التهجير القسري نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الصغرى / صورة: Reuters
11 يناير 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها حيال قرار السجن الصادر بحق 5 من تتار القرم في شبه الجزيرة، مطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء: "نشعر بالقلق حيال القرار الصادر اليوم بالسجن 13 عاماً بحق أبناء جلدتنا من تتار القرم وهم جميل غفاروف وثروت غازييف وأفكان عثمانوف وعليم كريموف وسيران مرتضى".

وجدد البيان دعم تركيا حق تتار القرم في العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر "اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت لإطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب سياسية في شبه جزيرة القرم ومنهم الأشخاص المذكورون".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

وينتمي "تتار القرم"، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفيتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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