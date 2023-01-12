سياسة
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الأمير هاري: لم أتفاخر بقتل 25 أفغانياً والصحافة كذبت وأخرجت كلامي عن سياقه
بعد أن أثارت اعترافاته في كتابه "البديل" بقتل 25 شخصاً في أفغانستان جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، قال الأمير هاري إن الصحافة حاولت إخراج ما ورد في الكتاب عن سياقه وإن أكبر "كذبة" قولهم إنه تفاخر بذلك.
الأمير هاري: لم أتفاخر بقتل 25 أفغانياً والصحافة كذبت وأخرجت كلامي عن سياقه
كتاب "البديل Spare" للأمير هاري كان الأكثر مبيعاً في بريطانيا / صورة: AFP
12 يناير 2023

انتقد الأمير هاري الأربعاء ردود الفعل "المضرة" على مذكراته التي حققت مبيعات قياسية، قائلاً إنه مستاء للغاية من "الكذبة" بأنه تفاخر بقتله 25 شخصاً في أفغانستان عندما كان قائداً لطائرة عسكرية.

وفي مذكراته "البديل" يسترجع الابن الأصغر للملك تشارلز ما حدث في فترتَي خدمته بأفغانستان، الأولى مراقباً جوياً في 2008/2007 والثانية في 2012 عندما كان مساعد طيار في طائرات أباتشي الهجومية، وعدد الناس الذين قتلهم.

وهاجمت الصحف البريطانية التي انتقدها هاري بشدة في مذكراته، وعسكريون بريطانيون سابقون قراره الإعلان عن عدد الذين قتلهم، قائلين إن ذلك قد يعرضه هو وآخرين لخطر الانتقام.

وفي حديثه إلى المحاور الأمريكي ستيفن كولبير في برنامج (ذا ليت شو) قال إن الصحافة أخرجت كلامه عن سياقه.

وأضاف: "بلا شك أخطر كذبة قالوها هي أنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان".

وكان ناشر مذكرات هاري قال الثلاثاء إنه أصبح أسرع كتاب غير روائي مبيعاً في بريطانيا على الإطلاق.

ويهيمن على الصحافة البريطانية منذ أيام ما كشفه هاري في مذكراته عن حياته وأفراد العائلة الملكية الآخرين واتهامه لهم "بالتعاون مع الشيطان"، أو الصحافة الصفراء على حد وصفه، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميغان.

وباعت الطبعة الإنجليزية من "البديل" أكثر من 1.43 مليون نسخة من جميع الأشكال والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في اليوم الأول من نشرها.

وقال هاري: "لن أكذب في أن الأيام القليلة الماضية كانت مؤلمة وصعبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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