سياسة
3 دقيقة قراءة
ماكرون: لن أطلب الصفح من الجزائر وآمل أن أستقبل تبون هذا العام
لن يطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صفحاً" من الجزائر حسبما صرح للكاتب الجزائري عبد القادر داود، في مقابلة نشرتها الأربعاء جريدة لوبوان الفرنسية، فيما يأمل في استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فرنسا هذا العام.
ماكرون: لن أطلب الصفح من الجزائر وآمل أن أستقبل تبون هذا العام
زار ماكرون الجزائر الصيف الماضي ساعياً لتحسين العلاقات / صورة: AFP
12 يناير 2023

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نُشرت مساء الأربعاء إنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن احتلال فرنسا بلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وفي مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية "لوبوان" الفرنسية مساء الأربعاء، قال ماكرون: "لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول إننا نعتذر ثم يذهب كلٌّ منا في سبيله"، مشدّداً على أنّ "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً".

وأوضح أنّ عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأنّ في طيات ذلك أموراً لا توصف ولا تُفهم ولا تُبرهَن بل ربّما لا تُغتفر".

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين.

وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي: "آمل أن يتمكّن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا عام 2023 لمواصلة "عمل صداقة (...) غير مسبوق" بعد الزيارة التي أجراها ماكرون نفسه إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022.

وردّاً على سؤال بشأن إمكان أن تتخلّل هذ الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف بمراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز (جنوب غرب باريس) قال ماكرون إنّها ستكون "لحظة جميلة جداً وقوية جدّاً". وأضاف: "أتمنّى ذلك".

واعتبر ماكرون أنّ إقامة مراسم كتلك "سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري. أما الشعب الفرنسي فستكون فرصة له لفهم حقائق مخفية في كثير من الأحيان".

وساعدت الرحلة التي أجراها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها بعد الأزمة التي أشعلتها تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول2021 واتّهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكّك كذلك بوجود أمّة جزائرية قبل الاستعمار. وأقر ماكرون في مقابلته مع "لوبوان" بخطأ هذه التصريحات.

كما دعا ماكرون لتهدئة التوتّرات بين الجزائر والمغرب، مستبعداً نشوب حرب بين الجارين اللدودين.

مصدر:AFP
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us