قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نُشرت مساء الأربعاء إنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن احتلال فرنسا بلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وفي مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية "لوبوان" الفرنسية مساء الأربعاء، قال ماكرون: "لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول إننا نعتذر ثم يذهب كلٌّ منا في سبيله"، مشدّداً على أنّ "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً".

وأوضح أنّ عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأنّ في طيات ذلك أموراً لا توصف ولا تُفهم ولا تُبرهَن بل ربّما لا تُغتفر".

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين.

وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي: "آمل أن يتمكّن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا عام 2023 لمواصلة "عمل صداقة (...) غير مسبوق" بعد الزيارة التي أجراها ماكرون نفسه إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022.

وردّاً على سؤال بشأن إمكان أن تتخلّل هذ الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف بمراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز (جنوب غرب باريس) قال ماكرون إنّها ستكون "لحظة جميلة جداً وقوية جدّاً". وأضاف: "أتمنّى ذلك".

واعتبر ماكرون أنّ إقامة مراسم كتلك "سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري. أما الشعب الفرنسي فستكون فرصة له لفهم حقائق مخفية في كثير من الأحيان".

وساعدت الرحلة التي أجراها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها بعد الأزمة التي أشعلتها تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول2021 واتّهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكّك كذلك بوجود أمّة جزائرية قبل الاستعمار. وأقر ماكرون في مقابلته مع "لوبوان" بخطأ هذه التصريحات.

كما دعا ماكرون لتهدئة التوتّرات بين الجزائر والمغرب، مستبعداً نشوب حرب بين الجارين اللدودين.